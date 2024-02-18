Посольство России призвало переехавших в Шри-Ланку россиян вернуться на родину

«В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего, находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на Родину», — говорится в Telegram-канале посольства.
В посольстве рассказали про драку в отеле Шри-Ланки Rainbow Surf Beach Hotel, которая произошла в ночь на 15 февраля. В драке участвовали три россиянина, один из них проживал в стране по визе постоянно проживающего лица. По данным посольства, персонал этого отеля домогался до россиянок и позволял себе непристойное поведение. После этого, по информации представительства, и произошла драка.
«Хотели бы отметить, что это уже не первая подобная жалоба на указанный отель. Консульским отделом посольства в соответствии с законодательством предпринимаются все возможные меры реагирования на это происшествие», — добавило посольство.
Анастасия Ларина