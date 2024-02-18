Посольство России призвало переехавших в Шри-Ланку россиян вернуться на родину

В посольстве рассказали про драку в отеле Шри-Ланки Rainbow Surf Beach Hotel, которая произошла в ночь на 15 февраля. В драке участвовали три россиянина, один из них проживал в стране по визе постоянно проживающего лица. По данным посольства, персонал этого отеля домогался до россиянок и позволял себе непристойное поведение. После этого, по информации представительства, и произошла драка.