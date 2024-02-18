«Хезболла»: Израиль нанес удары по лагерю беженцев Йибна в пригороде Рафаха

Корреспонденты «Аль Маядин» сообщили, что израильский флот обстреливает южный регион сектора Газа, города Рафах и Хан-Юнис. ЦАХАЛ также продолжает наносить удары по центральной части анклава. По данным телеканала, число жертв превысило 15 человек.
12 февраля Израиль нанес массированный удар по Рафаху, в котором, по данным ООН, укрывается 1,4 млн человек. По информации телеканала «Аль-Маядин», больше 100 человек погибли, больше 230 — пострадали. Израильская армия подтвердила серию ударов.
9 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении начать военную операцию в приграничном с Египтом городе Рафах. Египет в ответ на намерения Израиля объявил о готовности разорвать мирный договор. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии потребовало созвать Совет Безопасности ООН.
Война между Израилем и палестинским исламским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. В тот же день боевики ворвались на музыкальный фестиваль — 260 человек были обнаружены убитыми. Также палестинское движение «Хамас» захватило около 200 заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию в секторе Газа. По данным палестинского Минздрава, в секторе Газа от войны погибли более 25 тыс. человек. Израиль оценивал число погибших в 1,4 тыс.
Александра Горошилова