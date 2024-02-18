«Хезболла»: Израиль нанес удары по лагерю беженцев Йибна в пригороде Рафаха

Война между Израилем и палестинским исламским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. В тот же день боевики ворвались на музыкальный фестиваль — 260 человек были обнаружены убитыми. Также палестинское движение «Хамас» захватило около 200 заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию в секторе Газа. По данным палестинского Минздрава, в секторе Газа от войны погибли более 25 тыс. человек. Израиль оценивал число погибших в 1,4 тыс.