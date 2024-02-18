Воронежцев предупредили о новом фейке про вторую волну мобилизации

Украинские telegram-каналы со ссылкой на издание Financial Times распространяют фейковую информацию, якобы в России готовятся ко второй волне мобилизации, в ходе которой призовут 400 тыс. человек.
На самом же деле в мобилизационных мероприятиях нет необходимости, о чем не раз говорили на федеральном уровне, в том числе глава государства Владимир Путин. Количество добровольцев, заключивших контракт с Минобороны, полностью закрывает потребности страны. И в статье, на которую ссылаются авторы фейка, как раз говорится о контрактниках. Воронежцев предупредил об этом tg-канал «Война с фейками» в субботу, 17 февраля.
— Украинская пропаганда в очередной раз публикует фейк о мобилизации в РФ с целью дестабилизировать ситуацию внутри страны. Его авторы намеренно искажают содержание исходного материала в надежде, что читатель не станет проверять информацию, — пишет «Война с фейками».
РИА «Воронеж» рассказывало, что ранее в воронежские чаты и формы обратной связи СМИ слали фейк о необходимости сбора средств якобы на нужды раненых, привезенных в «полевой госпиталь» на улице 45-й Стрелковой Дивизии. Злоумышленники утверждали, будто пациенты госпиталя «…живут в палатках прямо на земле». О том, как в Сети распознать фейк и не поддаться на провокацию, — в материале РИА «Воронеж».