Воронежцев предупредили о новом фейке про вторую волну мобилизации

На самом же деле в мобилизационных мероприятиях нет необходимости, о чем не раз говорили на федеральном уровне, в том числе глава государства Владимир Путин. Количество добровольцев, заключивших контракт с Минобороны, полностью закрывает потребности страны. И в статье, на которую ссылаются авторы фейка, как раз говорится о контрактниках. Воронежцев предупредил об этом tg-канал «Война с фейками» в субботу, 17 февраля.