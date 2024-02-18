В Анапе сгорела очередная мансарда жилого дома

В Анапе в ночь на 18 февраля загорелся частный одноэтажный дом по улице Серебряная. Сообщение о пожаре диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 03:49.
«В 03:50 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона. В 04:08 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание мансарды одноэтажного частного дома на площади 150 кв.м.», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Огонь удалось локализовать в 04:26 на площади 150 кв.м. В половину шестого утра спасатели приступили к ликвидации последствий пожара. В работах были задействованы 19 человек личного состава и четыре единицы техники. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, что в Анапе 15 февраля рабочие приступили к разбору кровли сгоревшего 11-этажного самостроя на Объездной. Эксперты признали два верхних этажа, а это как минимум 36 квартир, непригодными для жизни. Восстановить их уже не получится.