В Анапе сгорела очередная мансарда жилого дома

Напомним, что в Анапе 15 февраля рабочие приступили к разбору кровли сгоревшего 11-этажного самостроя на Объездной. Эксперты признали два верхних этажа, а это как минимум 36 квартир, непригодными для жизни. Восстановить их уже не получится.