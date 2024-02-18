В Нижнем Тагиле у кинотеатра избили мужчину

В Нижнем Тагиле мужчину избили у кинотеатра «Родина» на проспекте Ленина. По данным группы «Инцидент Нижний Тагил», к нападению может быть причастен сотрудник кинозала. Очевидцы сняли избиение лежачего на видео.
— Его ожесточенно избивали. На видео попала лишь малая часть. Может кто опознал избитого? Надеюсь, дошел до больницы, скорее всего родным надо искать его там. Тот который избивал мужчину с виду довольно высокий, седой мужчина лет 50, худощавого телосложения, рост около 190 сантиметров, — цитирует очевидцев паблик.
В полиции города заявили, что уже разбираются в случившемся.
— По данному факту в отделе полиции 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося, — сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.
Напомним, что в Нижнем Тагиле было возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая вместе с сыном напала на школьницу.