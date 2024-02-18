В Нижнем Тагиле у кинотеатра избили мужчину

— Его ожесточенно избивали. На видео попала лишь малая часть. Может кто опознал избитого? Надеюсь, дошел до больницы, скорее всего родным надо искать его там. Тот который избивал мужчину с виду довольно высокий, седой мужчина лет 50, худощавого телосложения, рост около 190 сантиметров, — цитирует очевидцев паблик.