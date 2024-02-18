В Магнитогорске задержали мужчину, платившего в магазинах чужой картой

55-летний житель Магнитогорска нашел чужую банковскую карту и отправился тратить деньги с нее. Но «счастье» продлилось недолго — его задержали и завели уголовное дело по статье «Кража».
Сам владелец карты понял, что потерял ее только тогда, когда ему стали прилетать уведомления о покупках. И тут же обратился в полицию.
— Оперативники выяснили, что мужчина нашел банковскую карту потерпевшего на улице и присвоил ее себе, не предприняв мер к поиску владельца. В последующем подозреваемый различных магазинах города совершил несколько покупок, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
По данным КП-Челябинск злоумышленника удалось найти благодаря камерам наблюдения. Мужчина успел закупиться за шесть тысяч рублей.
В полиции напомнили: законодательством РФ предусмотрена обязанность по возврату находки. Можно попробовать найти владельца самостоятельно или передать в полицию.
— С момента обнаружения чужой вещи вы несете за нее ответственность. И если вы не сообщили об этом в компетентные структуры или не пытались искать хозяина, то могут наступить уголовно-правовые последствия.
Если вы, наоборот, потеряли карту или хуже того — кто-то уже отправился с ней на шопинг, нужно позвонить в банк, чтобы ее заблокировали, а также заявить в полицию.