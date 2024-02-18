Число погибших при пожаре в микрорайоне Висим в Перми возросло до трёх

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 14.25. Жителей Висима напугал столб чёрного дыма, поднимавшийся над домами. В МЧС сообщили, что на месте работали 35 пожарных. В 15.52 возгорание ликвидировали. По факту пожара проводится проверка.