Число погибших при пожаре в микрорайоне Висим в Перми возросло до трёх

Число погибших на пожаре в микрорайоне Висим в Перми увеличилось до трёх человек.
Эту информацию подтвердили в МЧС по Пермскому краю.
Напомним, 17 февраля произошёл пожар на улице Красногвардейской. Изначально сообщалось об одном погибшем по этому адресу.
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 14.25. Жителей Висима напугал столб чёрного дыма, поднимавшийся над домами. В МЧС сообщили, что на месте работали 35 пожарных. В 15.52 возгорание ликвидировали. По факту пожара проводится проверка.