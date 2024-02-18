Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Сладков назвал главный урок Авдеевки: мы не потеряли умения брать города

Российская армия умеет реагировать на изменения в военном деле.

Значение нашей победы в Авдеевке трудно переоценить. Это знаковое событие для всей СВО. И дело не только в том, что, наконец, освобожден пригород Донецка, откуда столицу Донбасса регулярно обстреливали в течение десяти лет. Это, конечно, важно, но куда важнее то, что российская армия доказала в Авдеевке: военное поражение ВСУ неизбежно.

В прошлом году 50 стран вооружили и обеспечили ВСУ всем необходимым для большого наступления в надежде на то, что Россия потерпит сокрушительное поражение на поле боя. Сотни танков, тысячи боевых машин, огромное количество снарядов и дронов со всех натовских складов… Результат «наступа» всем известен: линия фронта не сдвинулась, ВСУ понесли страшные потери в людях и технике, от которых до сих пор не могут оправиться.

В оправдание громкого фиаско на Западе появились десятки военных теорий о «позиционном тупике», о «возврате во времена Первой мировой», о «невозможности проведения больших наступательных операций»… И все эти военно-теоретические рассуждения, как показала наша армия в Авдеевке, не стоят и медного гроша.

Наши военные доказали всем и прежде всего самим себе, что масштабные операции возможны, что любые, самые железобетонные укрепления противника можно брать, и что наша победа неизбежна.

Заявления Зеленского и Байдена о том, что вэсэушникам в Авдеевке не хватило боеприпасов — ложь. У ВСУ снарядов в избытке. Хватает даже на то, чтобы убивать младенцев, женщин и стариков в наших мирных городах — Белгороде, Донецке, Луганске…

А вот чего точно не хватает вэсэушникам, так это желания идти умирать за интересы США и на Украине и за клоуна Зеленского. Именно поэтому подразделения ВСУ побежали из Авдеевки задолго до того, как Сырский и Тарнавский разрешили им отступать на «более выгодные рубежи».

Ближайшие дни, когда будут подсчитаны пленные и убитые в Авдеевке вэсэушники, покажут истинный катастрофический масштаб потерь Киева.

Уже сейчас понятно, что «авдеевский апокалипсис» для ВСУ даром не пройдет. Как отмечает военный репортер Александр Сладков, «финал для украинских военных будет ужасен».

По его словам, линия фронта продвинется в сторону Киева, «серые» территории, на которых лежат десятки тысяч покойных украинских военных, перейдут под полный наш контроль. «Вот тут пригодится помощь пленных для подъема и транспортировки тел. Тема скорбная, но неизбежная. И она потрясет Украину ужасной статистикой», — отметил Сладков.

По данным российского Минобороны РФ, пока потери ВСУ в Авдеевке оцениваются в 1500 человек.

Вот какие выводы делает Сладков из битвы за Авдеевку: российская армия умеет моментально реагировать на изменения боевой обстановки; «контрнаступ» ВСУ не имел успеха, мы же не потеряли умения брать города.

Репортер делает такой прогноз на ближайшие дни: наши войска пошли на Работино и возьмут его без всяких сомнений. Силы, освободившиеся из Авдеевки, будут продвигаться на Кураховском направлении.

Котлами украинские силы будут обеспечены сполна, заключает Александр Сладков.