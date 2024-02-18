Значение нашей победы в Авдеевке трудно переоценить. Это знаковое событие для всей СВО. И дело не только в том, что, наконец, освобожден пригород Донецка, откуда столицу Донбасса регулярно обстреливали в течение десяти лет. Это, конечно, важно, но куда важнее то, что российская армия доказала в Авдеевке: военное поражение ВСУ неизбежно.
В прошлом году 50 стран вооружили и обеспечили ВСУ всем необходимым для большого наступления в надежде на то, что Россия потерпит сокрушительное поражение на поле боя. Сотни танков, тысячи боевых машин, огромное количество снарядов и дронов со всех натовских складов… Результат «наступа» всем известен: линия фронта не сдвинулась, ВСУ понесли страшные потери в людях и технике, от которых до сих пор не могут оправиться.
В оправдание громкого фиаско на Западе появились десятки военных теорий о «позиционном тупике», о «возврате во времена Первой мировой», о «невозможности проведения больших наступательных операций»… И все эти военно-теоретические рассуждения, как показала наша армия в Авдеевке, не стоят и медного гроша.
Наши военные доказали всем и прежде всего самим себе, что масштабные операции возможны, что любые, самые железобетонные укрепления противника можно брать, и что наша победа неизбежна.
Заявления Зеленского и Байдена о том, что вэсэушникам в Авдеевке не хватило боеприпасов — ложь. У ВСУ снарядов в избытке. Хватает даже на то, чтобы убивать младенцев, женщин и стариков в наших мирных городах — Белгороде, Донецке, Луганске…
А вот чего точно не хватает вэсэушникам, так это желания идти умирать за интересы США и на Украине и за клоуна Зеленского. Именно поэтому подразделения ВСУ побежали из Авдеевки задолго до того, как Сырский и Тарнавский разрешили им отступать на «более выгодные рубежи».
Ближайшие дни, когда будут подсчитаны пленные и убитые в Авдеевке вэсэушники, покажут истинный катастрофический масштаб потерь Киева.
По его словам, линия фронта продвинется в сторону Киева, «серые» территории, на которых лежат десятки тысяч покойных украинских военных, перейдут под полный наш контроль. «Вот тут пригодится помощь пленных для подъема и транспортировки тел. Тема скорбная, но неизбежная. И она потрясет Украину ужасной статистикой», — отметил Сладков.
По данным российского Минобороны РФ, пока потери ВСУ в Авдеевке оцениваются в 1500 человек.
Вот какие выводы делает Сладков из битвы за Авдеевку: российская армия умеет моментально реагировать на изменения боевой обстановки; «контрнаступ» ВСУ не имел успеха, мы же не потеряли умения брать города.
Репортер делает такой прогноз на ближайшие дни: наши войска пошли на Работино и возьмут его без всяких сомнений. Силы, освободившиеся из Авдеевки, будут продвигаться на Кураховском направлении.
Котлами украинские силы будут обеспечены сполна, заключает Александр Сладков.