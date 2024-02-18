Сладков назвал главный урок Авдеевки: мы не потеряли умения брать города

В прошлом году 50 стран вооружили и обеспечили ВСУ всем необходимым для большого наступления в надежде на то, что Россия потерпит сокрушительное поражение на поле боя. Сотни танков, тысячи боевых машин, огромное количество снарядов и дронов со всех натовских складов… Результат «наступа» всем известен: линия фронта не сдвинулась, ВСУ понесли страшные потери в людях и технике, от которых до сих пор не могут оправиться.