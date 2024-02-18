Воронежцам напомнили, что делать при обнаружении летящего БПЛА и объявлении ракетной опасности

За минувшие сутки вражеские дроны дважды пытались атаковать Воронежскую область. Ранним утром 17 февраля власти сообщили о трех сбитых БПЛА самолетного типа. Обломки одного из них повредили крышу частного дома в Ленинском районе Воронежа. По счастью, жертв удалось избежать. Следующая атака произошла поздно ночью. В 23.30 средства ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Воронежу. В связи с этим власти напомнили жителям региона действия при обнаружении опасных обломков или же во время сигнала ракетной опасности.
ПОД НОГАМИ — ОБЛОМКИ БПЛА. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Вчера 122 неравнодушных жителя Ленинского района набрали номер 112, после того как увидели части украинских беспилотников, разбросанные на земле. Благодаря этому оперативные службы быстро получили необходимую информацию и прибыли на место происшествия.
Власти региона и спасатели предупреждают воронежцев: ни в коем случае не подходите к обломкам БПЛА и не трогайте их! Предупредите о них окружающих и отойдите на безопасное расстояние.
Следующее действие — наберите номер 112 и расскажите, в каком месте упали обломки.
В момент пролета БПЛА ни в коем случае не используйте мобильные телефоны и другие средства радиосвязи!
ЗВУЧИТ СИГНАЛ РАКЕТНОЙ ОПАСНОСТИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Напоминаем, как себя вести в случае, если вы услышали сигнал о ракетной опасности или обстрел.
Если вы дома, прежде всего, отойдите от окон. Укройтесь в помещении, где их вовсе нет, а только сплошные стены. Это может быть коридор, ванная, туалет, кладовая.
Если вы в это время находитесь на улице, то быстро укройтесь на нижних этажах ближайшего здания. Лучше всего спуститься в паркинг или подземный переход. При этом ни в коем случае не пользуйтесь лифтами!
Если вы в этот момент оказались в транспорте, то немедленно остановитесь. Выйдите на улицу и также спрячьтесь в укрытие. Для этого подойдут нижние этажи ближайшего здания, паркинг, подземный переход. И переждите там сигнала об опасности. Как услышите об отбое — можно выходить.