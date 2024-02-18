Воронежцам напомнили, что делать при обнаружении летящего БПЛА и объявлении ракетной опасности

За минувшие сутки вражеские дроны дважды пытались атаковать Воронежскую область. Ранним утром 17 февраля власти сообщили о трех сбитых БПЛА самолетного типа. Обломки одного из них повредили крышу частного дома в Ленинском районе Воронежа. По счастью, жертв удалось избежать. Следующая атака произошла поздно ночью. В 23.30 средства ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Воронежу. В связи с этим власти напомнили жителям региона действия при обнаружении опасных обломков или же во время сигнала ракетной опасности.