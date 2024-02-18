В Башкирии сгорел дом, в котором спала многодетная семья из восьми человек

Ночью 18 февраля в деревне Каргино Мишкинского района произошел пожар в двухэтажном доме, где жила многодетная семья из восьми человек. Все жильцы в этот момент спали. Их разбудил звук сработавшей пожарной сигнализации.
Как сообщили в МЧС, огонь разгорелся внутри дома, а потом перекинулся на стоявшие рядом 30 рулонов соломы. В результате ожоги различной степени тяжести получили 58-летний мужчина и 55-летняя женщина. Их доставили в больницу. У 11-летнего ребенка диагностировали отравление продуктами горения. Сейчас его наблюдают врачи.
«Сейчас семья будет временно проживать у родственников. В Администрации района запланировано заседание КЧСиОПБ для решения вопросов пострадавшей семьи», — прокомментировали в Госкомитет РБ по ЧС.