В Башкирии сгорел дом, в котором спала многодетная семья из восьми человек

Как сообщили в МЧС, огонь разгорелся внутри дома, а потом перекинулся на стоявшие рядом 30 рулонов соломы. В результате ожоги различной степени тяжести получили 58-летний мужчина и 55-летняя женщина. Их доставили в больницу. У 11-летнего ребенка диагностировали отравление продуктами горения. Сейчас его наблюдают врачи.