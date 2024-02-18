Большегруз рухнул с дороги с высоты в несколько метров в Сочи

В Сочи 18 февраля грузовой автомобиль на улице Яна Фабрициуса упал с проезжей части на нижнюю дорогу. Водителя грузовика с серьезными травмами госпитализировали, позднее он скончался в больнице. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.
По предварительным данным, грузовик «вылетел» с дороги и упал на дорогу внизу с высоты в несколько метров. Водителя автомобиля зажало в кабине.
При падении большегруз не задел другие автомобили.
— Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать ПДД, — призывает пресс-служба полиции Сочи.