12 лет грозит жителю Глуска, укравшему сумку с боеприпасами у охотника

В ходе следствия установлено, что фигурант в тот день вернулся из другой страны с заработков. Вечером он обратил внимание на машину. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил угнать автомобиль для продажи его по частям. Одна из дверей оказалась незапертой. Машину он завел через замыкание проводов, однако через некоторое время загорелся аккумулятор. Мужчина бросил авто, забрав из него сумку с документами, восемь патронов, патронташ, а также самодельный охотничий нож. Выяснилось, что владелец названного авто был охотником.