12 лет грозит жителю Глуска, укравшему сумку с боеприпасами у охотника

Жителю Глуска, укравшему сумку с боеприпасами, грозит до 12 лет лишения свободы. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении говорится, что в ноябре 2023 года 71-летний пострадавший обратился в милицию с заявлением о пропаже его машины ВАЗ 2106, которая были припаркована около дома. Примерно через полчаса сотрудники милиции нашли авто примерно в двух кварталах от указанного места, а также задержали подозреваемого, которым оказался 35-летний житель Глуска.
В ходе следствия установлено, что фигурант в тот день вернулся из другой страны с заработков. Вечером он обратил внимание на машину. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил угнать автомобиль для продажи его по частям. Одна из дверей оказалась незапертой. Машину он завел через замыкание проводов, однако через некоторое время загорелся аккумулятор. Мужчина бросил авто, забрав из него сумку с документами, восемь патронов, патронташ, а также самодельный охотничий нож. Выяснилось, что владелец названного авто был охотником.
Угонщика задержали около машины. При обыске у него изъяли охотничий нож и четыре патрона, которые принадлежали охотнику.
«Остальные четыре патрона и патронташ обнаружили в доме его друга», — сказали в ГКСЭ.
Кроме того, сказано, что при исследовании патронов эксперт сделал вывод, что семь из восьми пригодны для стрельбы.