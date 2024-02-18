Дания передала Украине всю свою артиллерию

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о сдаче Авдеевки — укрепрайона ВСУ у Донецка. В тот же день президент США Джо Байден созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сказал, что отказ Конгресса утвердить новое финансирование был бы «абсурдным» и «неэтичным». Байден выразил уверенность, что законодатели согласуют поставки.