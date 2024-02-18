«Семерка» с компанией молодежи упала в реку с моста в Воронежской области

В селе Чесменка Бобровского района Воронежской области автомобиль ВАЗ-2107 вылетел с моста и упал в реку. В аварии пострадали три человека: 19-летний местный житель, сидевший за рулем «Жигулей», а также две его пассажирки в возрасте 16 и 18 лет — жительницы Воронежа. О происшествии сообщили в региональном ГУ МВД в воскресенье, 18 февраля.
ДТП случилось вчера, 17 февраля, около 16:35. Согласно предварительным данным, молодой водитель «семерки» не справился с управлением, из-за чего машина вылетела с моста в левую сторону по ходу движения.
Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства аварии. Полиция также публикует фото машины после того, как ее достали из воды.
Всего за прошлые сутки в Воронежской области зарегистрировали 81 дорожно-транспортное происшествие. По данным полиции, других пострадавших, кроме молодежи из Чесменки, нет. Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, как в Таловском районе 49-летний водитель «Лады Весты» едва не погиб, когда со встречного грузовика отлетела глыба льда.