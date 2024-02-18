«Семерка» с компанией молодежи упала в реку с моста в Воронежской области

В селе Чесменка Бобровского района Воронежской области автомобиль ВАЗ-2107 вылетел с моста и упал в реку. В аварии пострадали три человека: 19-летний местный житель, сидевший за рулем «Жигулей», а также две его пассажирки в возрасте 16 и 18 лет — жительницы Воронежа. О происшествии сообщили в региональном ГУ МВД в воскресенье, 18 февраля.