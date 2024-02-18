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Челябинец похитил двух шиншилл из зоомагазина

С заявлением в полицию обратился собственник зоомагазина, расположенного в Курчатовском районе Челябинска.

Оказалось, что днем здесь были похищены неизвестным две шиншиллы общей стоимостью 18 тысяч рублей.

Полиция незамедлительно выехала на место и стала опрашивать сотрудников магазина о подозрительных посетителях. Вскоре похитивший грызунов был задержан. Им оказался 35-летний местный житель. Мужчина официально не работает, ранее был судим. Кроме того, он был объявлен в розыск за хищения из магазина в Еманжелинском районе.

Обвиняемый объяснил кражу шиншилл сиюминутным порывом. Грызуны возвращены в зоомагазин. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

Как сообщал «МК-Челябинск», сегодня стало известно о задержании жителя Магнитогорска, который совершал покупки с чужой банковской картой.