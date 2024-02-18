Челябинец похитил двух шиншилл из зоомагазина

Полиция незамедлительно выехала на место и стала опрашивать сотрудников магазина о подозрительных посетителях. Вскоре похитивший грызунов был задержан. Им оказался 35-летний местный житель. Мужчина официально не работает, ранее был судим. Кроме того, он был объявлен в розыск за хищения из магазина в Еманжелинском районе.