Под Самарой шестилетний мальчик на снегокате попал под колеса Mitsubishi Lancer

В Волжском районе в субботу, 17 февраля, 6-летний ребенок без сопровождения родителей сел за руль бензо-снегоката. Выезжая со двора, он угодил под колеса иномарки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
По данным полиции, все произошло в 15:00. Маленький мальчик решил покататься на бензо-снегокате BARS. При выезде со двора в районе дома № 58 по улице Юбилейной он врезался в автомобиль Mitsubishi Lancer. За рулем иномарки находился 36-летний мужчина.
Пострадавшего в аварии мальчика госпитализировали с места ДТП. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Кроме того, материалы об аварии направлены в ПДН для принятия соответствующих мер.