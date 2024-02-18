Служебная машина министра культуры Озодбека Назарбекова сбила велосипедиста — видео

«При необходимости будет предоставлена ​​дополнительная информация по данному инциденту. Мы призываем соотечественников строго соблюдать правила дорожного движения на дорогах и не подвергать опасности свою жизнь и других. Потому что дорога не прощает ошибок. Одна ошибка может стать причиной сожалений на всю жизнь», — говорится в сообщении.