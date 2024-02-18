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Служебная машина министра культуры Озодбека Назарбекова сбила велосипедиста — видео

В Министерстве рассказали о подробностях инцидента.
Источник: Uznews

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что служебная машина министра культуры Узбекистана Озодбека Назарбекова сбила велосипедиста.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры, инцидент произошел 16 февраля в городе Карасу Андижанской области.

Пострадавший был госпитализирован, ему оказали неотложную медицинскую помощь. В результате расследования было установлено, что ничего серьезного здоровью велосипедиста не угрожает.

«При необходимости будет предоставлена ​​дополнительная информация по данному инциденту. Мы призываем соотечественников строго соблюдать правила дорожного движения на дорогах и не подвергать опасности свою жизнь и других. Потому что дорога не прощает ошибок. Одна ошибка может стать причиной сожалений на всю жизнь», — говорится в сообщении.