Российский офицер в окружении дважды вызвал на себя огонь «Градов»

После того, как часть подразделения вышла из лесополосы в поле, Пивоваров связался с командованием и сообщил ему свои координаты. По словам офицера, противник не ожидал ударов артиллерии по месту, где находились свои, и не успел спрятаться. Российские же военные, пояснил Пивоваров, были хорошо окопаны, находились в траншеях и ячейках, а потому серьезных ранений не получили.