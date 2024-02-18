Прокуратура начала проверку после ДТП с двумя погибшими в Самарской области

Прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП в Большеглушицком районе. Авария с участием вазовской легковушки и большегруза унесла жизнь двух человек. В числе пострадавших — водитель и девушка-пассажир отечественного авто.
— Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Напомним, авария произошла в воскресенье, 18 февраля, около 12:04 на 78 км трассы А-300. По предварительной версии, водитель Lada Granta выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Volvo.