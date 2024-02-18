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Женщина погибла в пожаре в Астане

Сегодня в Астане произошел пожар в квартире на 4-м этаже. Спасателям удалось потушить огонь, однако в квартире они нашли тело женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Источник: ortcom.kz

По данным ведомства, пожар произошел сегодня в 15:48 в мкр. Акбулак-3 в Астане. Площадь горения составила примерно 20 квадратных метров. Горела квартира на 4-м этаже дома.

Как сообщили представители МЧС, пожар был ликвидирован в 16:27.

«В квартире обнаружено тело женщины», — отметили спасатели.

На месте работали 13 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в четверг, 15 февраля, сообщалось о пожаре в одном из ЖК Астаны. Тогда в квартире на кухне загорелись диван и натяжной потолок. Корреспондент NUR.KZ показывал кадры с места событий.

Кроме того, в Сети появлялось видео, на котором запечатлен якобы дым над торгово-развлекательным центром «Хан Шатыр» в Астане. Однако в МЧС информацию о пожаре не подтвердили.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте «Электронного правительства» даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав «101», или в службу спасения, набрав «112». Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее); при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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