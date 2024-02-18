Женщина погибла в пожаре в Астане

По данным ведомства, пожар произошел сегодня в 15:48 в мкр. Акбулак-3 в Астане. Площадь горения составила примерно 20 квадратных метров. Горела квартира на 4-м этаже дома.
Как сообщили представители МЧС, пожар был ликвидирован в 16:27.
«В квартире обнаружено тело женщины», — отметили спасатели.
На месте работали 13 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС. Причина пожара устанавливается.
Напомним, в четверг, 15 февраля, сообщалось о пожаре в одном из ЖК Астаны. Тогда в квартире на кухне загорелись диван и натяжной потолок. Корреспондент NUR.KZ показывал кадры с места событий.
Кроме того, в Сети появлялось видео, на котором запечатлен якобы дым над торгово-развлекательным центром «Хан Шатыр» в Астане. Однако в МЧС информацию о пожаре не подтвердили.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте «Электронного правительства» даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав «101», или в службу спасения, набрав «112». Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее); при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.