Российская ПВО за сутки уничтожила 105 украинских дронов

Всего с начала спецоперации было уничтожено 571 украинский военный самолет, 266 вертолетов, 12723 беспилотных летательных аппарата, 470 зенитных ракетных комплексов, 15098 танков и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8091 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18801 единица специальной военной автомобильной техники.