Полиция проводит проверку по обнаруженному у кафе в Перми трупу мужчины

Полиция проводит проверку по факту обнаружения трупа мужчины в Перми, сообщили сайту perm.aif.ru в ГУ МВД по Пермскому краю.
«Сегодня в Орджоникидзевском районе Перми был обнаружен труп мужчины 1972 года рождения без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту проводится проверка», — пояснили perm.aif.ru в МВД.
Напомним, ранее в соцсетях появилось сообщение, что на улице Писарева в микрорайоне Гайва недалеко от кафе нашли труп мужчины. На фотографиях с места происшествия было видно, что тело осматривает специалист, рядом стоит скорая.