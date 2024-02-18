Отступление ВСУ из Авдеевки. Видео

О начале вывода войск из этого населенного пункта и «переходе к обороне на более выгодных рубежах» объявил в ночь на 17 февраля главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Президент Владимир Зеленский объяснил это угрозой окружения и необходимостью сохранить жизни солдат. Глава украинского Минобороны Рустем Умеров назвал правильным такое решение.