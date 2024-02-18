На месте обнаружения фрагментов дрона взрывчатых веществ нет — Погранполиция

Напомним, днем ранее фрагменты беспилотника были обнаружены Погранполицией в пяти километрах от населенного пункта Новая Этулия Вулканештского района, у границы с Украиной.
Как уточнили в ведомстве, в результате действий, проведенных на месте падения фрагментов дрона, установлено, что территория не представляет никакой опасности для населения. Место падения обломков было полностью зачищено.
«Компетентные органы приняли все необходимые меры для защиты населенного пункта Новая Этулия», — отмечается в релизе погранполиции.
В ведомстве уточнили, что обломки принадлежат дрону типа «Герань-2».
Напомним, ранее там же были найдены обломки дрона типа Shahed. Сообщалось, что, по предварительным данным, беспилотник был сбит украинской ПВО в ночь с 9 на 10 февраля.