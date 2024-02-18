Под Волгоградом в массовой аварии пострадали 2 человека

Как сообщили в региональном ГУ МВД, 17 февраля около семи вечера по перекрестку улиц Пушкина и Химиков двигался «Хендэ Солярис». За рулем иномарки находился 36-летний мужчина.
Поворачивая налево, он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Форд Транзит». В результате машины столкнулись, и «Хендэ» врезалась в ВАЗ-21074.
В итоге массовой аварии серьезно пострадала 40-летняя пассажирка «Соляриса». Женщину с травмами госпитализировали. А 50-летняя пассажирка «Форда» самостоятельно обратилась в больницу.