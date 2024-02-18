Казахстанские ученые зарегистрировали два землетрясения

Согласно оперативным данным центра, 18 февраля в 14:59 по времени Астаны произошло землетрясение в Китае.
«Координаты эпицентра: 41.25 градуса северной широты, 78.81 градуса восточной долготы. Магнитуда mb — 4.8. Энергетический класс K — 11», — говорится в сообщении.
Позже подземные толчки также зарегистрировали в Афганистане — в 17:20 по времени Астаны.
«Координаты эпицентра: 36.50 градуса северной широты, 66.52 градуса восточной долготы. Магнитуда Mb — 5.6. Энергетический класс K — 13.1», — отметили в центре.
Напомним, ранее жители Алматы ощутили землетрясение, которое произошло на территории Китая. Магнитуда подземных толчков составила 5,2. В Алматы землетрясение ощущалось силой в 2 балла.