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Мошенники запустили рекламу от имени Национального фонда

В социальных сетях вновь появилась информация о предполагаемых компенсациях, однако на этот раз мошенники выдают себя за Национальный фонд Республики Казахстан. Не стоит доверять этим публикациям, так как они являются обманными уловками, передает El.kz со ссылкой на stopfake.kz.
Источник: stopfake.kz

Ссылка из рекламного объявления перенаправляет на поддельный веб-сайт Национального фонда РК. Там размещена ложная новость о программе компенсаций для граждан с 2020 по 2029 год. Предполагается, что будут осуществляться ежегодные финансовые выплаты, основанные на налоговых отчислениях, трудовом стаже, покупательной способности за последний год и расходах. Для узнавания суммы компенсации пользователю необходимо предоставить свой индивидуальный идентификационный номер.

Важно проявлять осторожность и избегать раскрытия личной информации на поддельных веб-ресурсах, поскольку мошенники могут злоупотребить ею в корыстных целях.

Следует отметить, что официального веб-сайта Национального фонда РК не существует. Вся информация о выплатах доступна на порталах Правительства Казахстана и Национального банка РК. Не поступало подтверждений от официальных источников о программе компенсаций для граждан с 2020 по 2029 год.