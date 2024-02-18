Мошенники запустили рекламу от имени Национального фонда

Ссылка из рекламного объявления перенаправляет на поддельный веб-сайт Национального фонда РК. Там размещена ложная новость о программе компенсаций для граждан с 2020 по 2029 год. Предполагается, что будут осуществляться ежегодные финансовые выплаты, основанные на налоговых отчислениях, трудовом стаже, покупательной способности за последний год и расходах. Для узнавания суммы компенсации пользователю необходимо предоставить свой индивидуальный идентификационный номер.
Важно проявлять осторожность и избегать раскрытия личной информации на поддельных веб-ресурсах, поскольку мошенники могут злоупотребить ею в корыстных целях.
Следует отметить, что официального веб-сайта Национального фонда РК не существует. Вся информация о выплатах доступна на порталах Правительства Казахстана и Национального банка РК. Не поступало подтверждений от официальных источников о программе компенсаций для граждан с 2020 по 2029 год.