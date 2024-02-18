Мошенники запустили рекламу от имени Национального фонда

В социальных сетях вновь появилась информация о предполагаемых компенсациях, однако на этот раз мошенники выдают себя за Национальный фонд Республики Казахстан. Не стоит доверять этим публикациям, так как они являются обманными уловками, передает El.kz со ссылкой на stopfake.kz.