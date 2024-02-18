Подделка тестов для анализов: Минздрав Казахстана начал проверку

«По словам автора обращения, в фирме подделывают и переклеивают этикетки товаров, чтобы продавать в больницы и аптеки продукцию с истекшим сроком годности. Если изложенные в заявлении факты соответствуют действительности, то это означает, что в медучреждениях страны прямо сейчас используют тесты с недостоверными результатами», — написал он.