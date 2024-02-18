На Урале возбудили уголовное дело после поножовщины в ночном клубе

Ранее в Telegram-канале «Злой Екатеринбург» появилась информация о том, что в ночь на 17 февраля в красноуральском ночном клубе «Мерлион» у одного из отдыхающих произошел конфликт с тремя мужчинами, в результате которого он напал на них с ножом.