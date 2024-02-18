На Урале возбудили уголовное дело после поножовщины в ночном клубе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после поножовщины в ночном клубе в Красноуральске в Свердловской области, один из пострадавших находится в реанимации в состоянии комы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее в Telegram-канале «Злой Екатеринбург» появилась информация о том, что в ночь на 17 февраля в красноуральском ночном клубе «Мерлион» у одного из отдыхающих произошел конфликт с тремя мужчинами, в результате которого он напал на них с ножом.
«По данному факту следственным подразделением полиции Красноуральска возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту з части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия). Бытовой инцидент произошел на почве личной неприязни. Молодые люди стали оскорблять друг друга. Житель Пермского края сначала покинул эпицентр событий, а вскоре вернулся, вооружившись ножом», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что нападавший приехал на Урал на заработки из Пермского края, после произошедшего он доставлен в больницу Нижнего Тагила. Также пострадал местный житель 1993 года рождения: с колото-резаной раной шеи и другими травмами в состоянии комы он госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.