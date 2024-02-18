Посольство РФ сообщило, что россияне могут спокойно отдыхать в Шри-Ланке

«К нам поступают постоянные обращения в связи с инцидентом с тремя гражданами России и последовавшим за ним обращением посольства к россиянам. Я хочу отметить, что с этим инцидентом мы еще продолжим разбираться. Но россияне могут спокойно продолжать здесь свой отдых или прилетать сюда», — сказал Федоров.
Он указал, что посольство уже распространило заявление о том, что ситуация на острове стабильная и россиянам ничто не угрожает. «Никакой угрозы для граждан нашей страны в Шри-Ланке нет», — отметил Федоров.
Ранее посольство РФ в Коломбо призвало россиян, постоянно проживающих в Шри-Ланке, рассмотреть возможность возвращения на родину после участившихся инцидентов с российскими гражданами на острове. Заявление прозвучало после инцидента с тремя российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в Южной провинции. В отношении российских гражданок, по их словам, имели место домогательства и непристойное поведение со стороны персонала отеля. За этим последовала драка с участием россиянина, находящегося в Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица.
Как сообщили корреспонденту ТАСС в полицейском участке поселка Унаватуна в Южной провинции остова, где произошел инцидент, полицейские не стали открывать уголовное дело из-за скандала с домогательствами в отношении двух россиянок, поскольку те не успели подать заявление в установленном порядке и вылетели в РФ. Другое дело — об избиении местным жителем российского гражданина, который заступился за девушек из РФ, — прекращено, поскольку стороны пришли к примирению.