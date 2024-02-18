Посольство РФ сообщило, что россияне могут спокойно отдыхать в Шри-Ланке

Ранее посольство РФ в Коломбо призвало россиян, постоянно проживающих в Шри-Ланке, рассмотреть возможность возвращения на родину после участившихся инцидентов с российскими гражданами на острове. Заявление прозвучало после инцидента с тремя российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в Южной провинции. В отношении российских гражданок, по их словам, имели место домогательства и непристойное поведение со стороны персонала отеля. За этим последовала драка с участием россиянина, находящегося в Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица.