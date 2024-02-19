Воспитательницу детсада и ее истязания над детьми в Байкальске показали по НТВ

Историю с воспитательницей детского сада в Байкальске, которая периодически истязала детей, показали во время программы «Человек в праве» (16+) на телеканале НТВ, пишет ИА IrkutskMedia. Реальные факты издевательств над детьми удалось снять одной местной жительнице, сын которой ходил в группу к педагогу. Кадры шокировали многих.
«То, что мы увидели, нас повергло в шок», — рассказала мама ребенка.
На кадрах видно, как одного из малышей воспитательница сначала толкнула на пол, а затем слегка придавливала ногой по спине. Добавим, что Следком уже возбудил два уголовных дела в отношении женщины. Кроме того, уголовная ответственность грозит и матери ребенка — за скрытую съемку без согласования с другими родителями.
«Психолог предположила, что было физическое и психологическое воздействие на ребенка» — рассказала жительница Байкальска.
Женщина в попытке выяснить, что произошло, оставила свой телефон с включенной камерой среди игрушек. Рабочий процесс воспитательницы попал на видео. Однако не всем родителям понравилась идея со скрытой камерой. Так, одна из родительниц написала заявления в прокуратуру и следком с просьбой привлечь к ответственности женщину за незаконное собирание и распространение сведений о личной жизни. По ее словам, была нарушена личная неприкосновенность ее ребенка, который попал на камеру. Кроме того, женщина не увидела в действиях воспитательницы чего-то противозаконного.
Адвокат Алексей Аксенов, выступивший в сюжете программы, отметил, что шансы привлечь местную жительницу к уголовной ответственности совсем маленькие. На практике навряд ли кто-то будет это делать в отношении матери, пытавшейся защитить своего ребенка. Кроме того, в требованиях заявительницы нет оснований.
Также отметим, что после нашумевшей истории воспитательница уволилась из детского сада.
Ранее агентство сообщало, что работника детсада в Байкальске подозревают в совершении сразу двух преступлений: истязании, совершенном в отношении двух и более несовершеннолетних, и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.