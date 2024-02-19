Воспитательницу детсада и ее истязания над детьми в Байкальске показали по НТВ

Женщина в попытке выяснить, что произошло, оставила свой телефон с включенной камерой среди игрушек. Рабочий процесс воспитательницы попал на видео. Однако не всем родителям понравилась идея со скрытой камерой. Так, одна из родительниц написала заявления в прокуратуру и следком с просьбой привлечь к ответственности женщину за незаконное собирание и распространение сведений о личной жизни. По ее словам, была нарушена личная неприкосновенность ее ребенка, который попал на камеру. Кроме того, женщина не увидела в действиях воспитательницы чего-то противозаконного.