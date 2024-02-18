Сальдо рассказал о судьбе военнослужащей ВСУ, брошенной на поле боя

«Эта женщина пока что продолжает лечение в российском военном госпитале», — сказал Сальдо РИА Новости.
Раненную украинскую женщину-военнослужащую, брошенную сослуживцами в Херсонской области, спасли российские военные в конце декабря прошлого года.
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«Эта женщина пока что продолжает лечение в российском военном госпитале», — сказал Сальдо РИА Новости.
Раненную украинскую женщину-военнослужащую, брошенную сослуживцами в Херсонской области, спасли российские военные в конце декабря прошлого года.