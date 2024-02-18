Сальдо рассказал о судьбе военнослужащей ВСУ, брошенной на поле боя

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Украинская женщина-военнослужащая, брошенная солдатами ВСУ на поле боя на левом берегу Днепра в Херсонской области, продолжает лечение в российском военном госпитале, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.