Сбой в графике движения поездов произошел на одной из линий метро Минска

К 2023 году власти планируют запустить движение еще по трем станциям «зеленой» ветки метро — «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». После этого предстоит движение на север — от станции «Юбилейная площадь» в сторону площади Бангалор и «Зеленого луга». В перспективе третья ветка будет состоять из 14 станций.