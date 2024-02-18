Сбой в графике движения поездов произошел на одной из линий метро Минска

МИНСК, 18 фев — Sputnik. Сбой графика движения поездов произошел на Зеленолужской (зеленой) ветке Минского метрополитена, сообщили в пресс-службе столичной подземки.
Сообщается, что технические неполадки возникли в воскресенье, 18 февраля.
«По техническим причинам произошел сбой графика движения поездов на Зеленолужской линии метро», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что в настоящее время предпринимаются необходимые меры для восстановления штатного графика.
В Минском метрополитене принесли пассажирам извинения за временные доставленные неудобства.
Третья линия метро
В ноябре 2020 года были открыты четыре станции новой линии метро — «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».
До этого обновлялась Московская линия метрополитена: в 2012 году открылись станции «Грушевка», «Михалово» и «Петровщина», в 2014 году — «Малиновка».
К 2023 году власти планируют запустить движение еще по трем станциям «зеленой» ветки метро — «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». После этого предстоит движение на север — от станции «Юбилейная площадь» в сторону площади Бангалор и «Зеленого луга». В перспективе третья ветка будет состоять из 14 станций.