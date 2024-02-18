Омский мальчик, которого молотком избила бабушка, пришел в сознание

«Мальчик пришел в себя, кушает, его сегодня должны перевести в общую палату из реанимации. Вторая пострадавшая в нормальном состоянии, она с самого начала была в общей палате. По подозреваемой — она перерезала себе яремные вены на шее. Их сшили, но состояние крайне тяжелое, возможен неблагоприятный прогноз», — рассказали агентству в пресс-службе.