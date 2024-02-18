Омский мальчик, которого молотком избила бабушка, пришел в сознание

ОМСК, 18 фев — РИА Новости. Девятилетний мальчик, которого молотком избила его бабушка, пришел в себя и готовится к переводу из реанимации в общую палату, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК по Омской области.
«Мальчик пришел в себя, кушает, его сегодня должны перевести в общую палату из реанимации. Вторая пострадавшая в нормальном состоянии, она с самого начала была в общей палате. По подозреваемой — она перерезала себе яремные вены на шее. Их сшили, но состояние крайне тяжелое, возможен неблагоприятный прогноз», — рассказали агентству в пресс-службе.
Следователи изъяли меддокументацию и ждут выписки женщины, чтобы назначить медэкспертизу. Ее проверят на вменяемость на момент совершения преступления, а также выяснят текущее состояние. Против женщины возбудили уголовное дело по статье «покушения на убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии». За расследованием следит прокуратура.
Преступление произошло на улице Дмитриева в Омске. В одной из квартир дома проживала семья: 57-летняя бабушка, 86-летняя прабабушка, семейная пара и их девятилетний сын. Ранним утром 16 февраля бабушка ударила внука молотком не менее трех раз, а затем с кухонным ножом напала на свою мать. Стон ребенка услышали завтракающие на кухне родители, а женщина попыталась покончить жизнь самоубийством. Всех пострадавших доставили в больницу.