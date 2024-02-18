6-летний ребёнок, погибший на пожаре в Прикамье, спрятался под кровать

Ребёнок, который погиб на пожаре в Прикамье, во время возгорания спрятался под кровать, сообщили в СКР.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после смерти 6-летнего ребёнка на пожаре в Прикамье.
Как сообщили в СКР, ночью 17 февраля в одной из комнат частного дома в деревне Парашино Кунгурского округа произошёл пожар. Супруги, жившие в этом доме, обнаружив возгорание, эвакуировали двух детей на улицу. Третий ребёнок, 2018 года рождения, спрятался под кроватью. Из-за быстрого распространения огня и задымления родители не смогли его найти. Тело ребёнка нашли пожарные во время тушения огня.
Следователи осмотрели место происшествия, проводятся экспертизы, которые установят причины пожара и гибели ребёнка.