Кто совершил очередное нападение на бригаду скорой в Волгограде?

В причинах нападения будут разбираться компетентные органы. Тем временем сотрудники учреждения и их близкие возмущаются: руководству КССМП нужно лучше заботиться о безопасности своих подчиненных вместо того, чтобы обзванивать пациентов, которых они уже обслужили, в поисках «компромата» на сотрудников. Иначе последние медики, которые еще работают в скорой, разбегутся.