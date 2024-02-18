Кто совершил очередное нападение на бригаду скорой в Волгограде?

Очередной инцидент с бригадой скорой медицинской помощи случился в Волгограде в воскресенье, 18 февраля. Медиков вызвали в одну из квартир в жилом доме в ЖК «Санаторный». Фельдшер и медсестра вошли в подъезд, поднялись на этаж. Оба никак не ожидали, что открывший им дверь пациент набросится на них с ножом.
«К счастью, серьезных увечий медики не получили. Когда на вызов прибыли сотрудники правоохранительных органов, фельдшер пояснил им, что произошло, и обратился в полицию с заявлением. Напавшим на сотрудников 511-й бригады скорой медпомощи оказался 22-летний молодой мужчина», — подтвердили в пресс-службе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая станция скорой медицинской помощи».
В причинах нападения будут разбираться компетентные органы. Тем временем сотрудники учреждения и их близкие возмущаются: руководству КССМП нужно лучше заботиться о безопасности своих подчиненных вместо того, чтобы обзванивать пациентов, которых они уже обслужили, в поисках «компромата» на сотрудников. Иначе последние медики, которые еще работают в скорой, разбегутся.
Тем более что ситуация в ГБУЗ и без того не радужная — машины простаивают из-за того, что нет специалистов, которые могли бы на них работать. А хулиганам бояться нечего — их серьезно не накажут.
Так, набросившийся на карету скорой 15 февраля хулиган наказан административно. Статья 20.1 КоАП РФ предусматривает штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток.
«Да с такой работой нужно автомат выдавать», — предлагает волгоградец Борис Сагдиханов.
«Медикам на вызов нужно не оранжевым чемоданчиком ходить, а с битой или ППШ», — поддерживает его земляк Алексей Чуйко.
А Александр Борисов настаивает, что судить таких дебоширов нужно как за нападение на полицию и надолго отправлять в места не столь отдаленные. Тогда у пациентов отпадет охота набрасываться на работников скорой помощи с ножами или с кулаками, как это случилось в ноябре 2023 года.
Ранее сообщалось, что глава СКР требует разобраться в гибели волгоградки-сердечницы.