«Стоял под окнами 3 года»: новосибирец продал брошенный автомобиль и получил срок

Покупатель вызвал эвакуатор и стал пробивать авто по базам номеров, установил собственника и нашел его контакты. Оказалось, что владелец авто не собирался его продавать и подсудимый ему незнаком. Тогда покупатель пошел в полицию и назначил подсудимому встречу, на которой его ждали оперативники.