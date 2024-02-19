«Стоял под окнами 3 года»: новосибирец продал брошенный автомобиль и получил срок

38-летний местный житель Николай заметил припаркованную «Тойоту Корона» у подъезда и решил его продать. Инцидент произошел 18 декабря 2022 года во дворе дома на улице Петухова.
Николай нашел в интернете объявление человека, который предлагал «купить любое авто» и позвонил. Мужчина показал покупателю машину и рассказал, что автомобиль якобы достался ему от умершего дедушки. Затем написал расписку, дал сфотографировать паспорт. После чего получил 15 тысяч рублей и скрылся, оставив друга дожидаться эвакуатора.
Покупатель вызвал эвакуатор и стал пробивать авто по базам номеров, установил собственника и нашел его контакты. Оказалось, что владелец авто не собирался его продавать и подсудимый ему незнаком. Тогда покупатель пошел в полицию и назначил подсудимому встречу, на которой его ждали оперативники.
— Кировский районный суд назначил 1 год и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. В феврале 2024 года Новосибирский областной суд оставил приговор в силе. Он вступил в законную силу, — сообщила КП-Новосибирск Ирина Данилова, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.