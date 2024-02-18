Угроза всему миру: ученые бьют тревогу из-за нашествий саранчи

Исследование показывает, что пустынная саранча Schistocerca gregaria регулярно наносит ущерб сельскому хозяйству в различных регионах Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Рой площадью около одного квадратного километра содержит 80 миллионов насекомых и за один день может съесть столько урожая, сколько хватило бы, чтобы накормить 35 тыс. человек.