Угроза всему миру: ученые бьют тревогу из-за нашествий саранчи

Частые нашествия саранчи из-за глобального потепления угрожают глобальной продовольственной безопасности. Об этом предупредили сингапурские и китайские ученые Лю Синьюэ, Дуньсяо Чжан и Сяогань Хэ в своей статье в научном журнале Science Advances, сообщает РИА Новости.
«Теплый климат приведет к широкому распространению саранчи, <…> приведет к новым проблемам для глобальной координации борьбы с саранчой», — говорится в публикации.
Повышение средних температур и увеличение количества осадков создадут благоприятные условия для обитания вредителя на незараженных территориях и ухудшат ситуацию в традиционных «горячих точках» Африки и Южной Азии.
Исследование показывает, что даже при активном контроле выбросов углекислого газа спектр вредителей будет продолжать расширяться. Кроме того, насекомые все чаще «вторгаются» в ряд стран, например, в Индию и Марокко. Подобные одновременные вторжения представляют огромную угрозу для всего мира.
«И Африка, и Южная Азия являются важными зерновыми регионами мира, следовательно эпидемии саранчи могут вызвать серьезные потери урожая, которые угрожают глобальной продовольственной безопасности», — предупредили ученые.
Исследование показывает, что пустынная саранча Schistocerca gregaria регулярно наносит ущерб сельскому хозяйству в различных регионах Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Рой площадью около одного квадратного километра содержит 80 миллионов насекомых и за один день может съесть столько урожая, сколько хватило бы, чтобы накормить 35 тыс. человек.