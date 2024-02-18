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Минобороны России показало новое видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки

Министерство обороны России показало видео, на котором видно беспорядочное бегство подразделений ВСУ из Авдеевки под огнём российских войск.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале RT, видно, как по дорогам двигаются толпы украинских военных, а на обочинах видна подбитая техника ВСУ.

На втором видео — уничтожение БМП украинской армии при попытке бегства.

17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. По данным российского Министерства обороны, ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих.

Также в оборонном ведомстве России подчеркнули, что освобождение Авдеевки российскими войсками позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.