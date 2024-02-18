Угрозы о заложенных бомбах в школах Атырау снова появились в Сети

Как пишет Atyrau Online со ссылкой на департамент полиции Атырауской области, в настоящее время совместно с компетентными органами ведутся оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию.
«Отмечается, что при этом особое внимание уделено обеспечению безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции. Взят на контроль пропускной режим в организации образования», — говорится в сообщении.
В полиции напомнили, что аналогичные фейковые сообщения с начала года распространялись в нескольких городов.
«Эти сообщения призваны спровоцировать панику среди населения. Просим граждан не поддаваться на провокации и соблюдать спокойствие! Ситуация на контроле правоохранительных органов», — подчеркнули в ДП.
25 января 2024 года сообщалось, что в Актобе анонимный «стрелок» обещает устроить массовые убийства в школах. Уже 4 февраля из соцсетей стало известно, что неизвестные люди готовятся «штурмовать» школу в Павлодаре. Также массовые рассылки похожего типа рассылались и в других городах.