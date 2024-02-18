Угрозы о заложенных бомбах в школах Атырау снова появились в Сети

25 января 2024 года сообщалось, что в Актобе анонимный «стрелок» обещает устроить массовые убийства в школах. Уже 4 февраля из соцсетей стало известно, что неизвестные люди готовятся «штурмовать» школу в Павлодаре. Также массовые рассылки похожего типа рассылались и в других городах.