Российские бойцы нашли западное оружие на позициях ВСУ в Авдеевке

«Это иностранцы. Либо поляки, либо болгары. 10-й завод, я все не могу выяснить, что это за завод. Свеженькие достаточно, всего лишь годовалые. Это, я так понимаю, аналог наших АГС’ок», — говорит на видео командир подразделения.