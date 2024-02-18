Российские бойцы нашли западное оружие на позициях ВСУ в Авдеевке

Подразделения группировки войск «Центр» 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.
Согласно видео, в одном из ящиков бойцы обнаружили партию снарядов для автоматического гранатомета — кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему, всё — иностранного производства, по предположению бойца, польского или болгарского.
«Это иностранцы. Либо поляки, либо болгары. 10-й завод, я все не могу выяснить, что это за завод. Свеженькие достаточно, всего лишь годовалые. Это, я так понимаю, аналог наших АГС’ок», — говорит на видео командир подразделения.
На видео, снятом в Авдеевке в воскресенье, видно одноэтажное строение, внутри большое число ящиков с боеприпасами, некоторые из них маркированы на кириллице, но многие обозначены латинскими буквами, есть наклейки и маркировки с указанием даты производства 2023 года.