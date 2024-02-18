Американские военные впервые нашли подводный беспилотник у хуситов

Американские военные впервые обнаружили подводный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) у хуситов. Об этом написало Центральное командование ВС США в социальной сети X.
В публикации отмечается, что военные осуществили пять успешных ударов в целях самообороны против трех мобильных противокорабельных крылатых ракет. Они также отразили атаку одного беспилотного подводного судна и одного беспилотного надводного судна в районах Йемена, контролируемых хуситами из движения «Ансар Алла».
Ранее дипломат Андрей Бакланов оценил вероятность дальнейшей эскалации конфликта между США и хуситами. По его мнению, Вашингтону интереснее влияние в Красном море.
До этого Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о новом ударе американской армии по объектам хуситов в Йемене. Уточняется, что в ходе атаки были поражены два надводных беспилотника и три крылатые ракеты движения «Ансар Аллах».