Американские военные впервые нашли подводный беспилотник у хуситов

В публикации отмечается, что военные осуществили пять успешных ударов в целях самообороны против трех мобильных противокорабельных крылатых ракет. Они также отразили атаку одного беспилотного подводного судна и одного беспилотного надводного судна в районах Йемена, контролируемых хуситами из движения «Ансар Алла».