Больше 50 человек погибли в межплеменных столкновениях в Папуа—Новой Гвинее

«Это очень печальное событие для нас в провинции и плохое — для страны», — заявил губернатор провинции Энга Питер Ипатас. «Мы знали, что этот бой будет продолжаться и (предупредили.— “Ъ”) силы безопасности на прошлой неделе, чтобы они предприняли меры, чтобы этого не произошло», — добавил он.