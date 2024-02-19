Больше 50 человек погибли в межплеменных столкновениях в Папуа—Новой Гвинее

Убийство произошло в провинции Энга. Полиция предполагает, что люди из одного племени вместе с союзниками и наемниками отправлялись в атаку на соседнее племя, но попали в засаду, их застрелили, передает Australian Broadcasting Corporation (ABC).
Тела загрузили в полицейские грузовики и отправили в больницу. Погибших может быть больше, так как подсчет и поиск тел продолжается. Вероятно, число погибших возрастет до 60−65.
«Это очень печальное событие для нас в провинции и плохое — для страны», — заявил губернатор провинции Энга Питер Ипатас. «Мы знали, что этот бой будет продолжаться и (предупредили.— “Ъ”) силы безопасности на прошлой неделе, чтобы они предприняли меры, чтобы этого не произошло», — добавил он.
Как напоминает ABC, провинция Энга в 2023 году на несколько месяцев блокировалась из-за межплеменных столкновений. Полиция пыталась остановить поставки огнестрельного оружия и боеприпасов в регион.
Леонид Уварчев