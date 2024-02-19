В Хабаровске водитель сбил школьницу на красный и скрылся

В Хабаровске водитель сбил 16-летнюю девочку, проехав на красный свет. Подросток переходила дорогу по «зебре» с соблюдением ПДД, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло вечером 18 февраля на территории Кировского района. Неизвестный водитель двигался по улице Серышева и возле дома № 54 наехал на школьницу, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После этого виновник скрылся с места происшествия.
В результате наезда девочка получила травмы, ей оказывается медицинская помощь. Личность водителя и сведения о его автомобиле устанавливаются. Разыскиваемому может грозить до полутора лет лишения прав в соответствии со статьёй 12.27 КоАП РФ.