В Хабаровске водитель сбил школьницу на красный и скрылся

ДТП произошло вечером 18 февраля на территории Кировского района. Неизвестный водитель двигался по улице Серышева и возле дома № 54 наехал на школьницу, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После этого виновник скрылся с места происшествия.