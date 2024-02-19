Следком в Артёме проводит проверку по ДТП с участием пассажирского автобуса

Вечером 18 февраля пассажирский автобус № 224 «Владивосток — Заводской» в районе дома по адресу Стрельникова, 45 съехал с дороги в кювет. Предварительно установлено, что спровоцировал аварию водитель грузовика «Shacman», выехавший на встречную полосу, из-за чего автобусу пришлось свернуть с дороги.