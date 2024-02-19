Следком в Артёме проводит проверку по ДТП с участием пассажирского автобуса

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыки поручил доложить об установлении обстоятельств ДТП с участием пассажирского автобуса в городе Артёме.
Вечером 18 февраля пассажирский автобус № 224 «Владивосток — Заводской» в районе дома по адресу Стрельникова, 45 съехал с дороги в кювет. Предварительно установлено, что спровоцировал аварию водитель грузовика «Shacman», выехавший на встречную полосу, из-за чего автобусу пришлось свернуть с дороги.
Прокуратура Артёма поставила на контроль ход и результаты административного расследования по факту дорожно-транспортного происшествия. Следственные органы СУ СК России по Приморскому краю проводят доследственную проверку по факту ДТП.
По поручению главы СК России и.о. руководителя СУ по Приморскому краю Касьянниковым Е. С. представит доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.