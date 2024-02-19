Глава СК проверит жалобу сибирячки, потерявшей ребенка на 5-м месяце

Ранее сибирячка рассказала в СМИ, что потеряла ребенка на пятом месяце беременности. По её словам, она несколько раз обращалась к врачам из-за ухудшения самочувствия, однако, по её мнению, ей не оказали необходимую помощь, что привело к трагедии. Ранее по данному факту начали проверку в местном СК.