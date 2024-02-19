Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Глава СК проверит жалобу сибирячки, потерявшей ребенка на 5-м месяце

Женщина винит врачей в произошедшем.
Источник: Пресс-служба Президента России

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль жалобу жительницы Новосибирска, которая обвинила врачей в том, что она потеряла ребенка на пятом месяце беременности. Об этом сообщил Информационный центр СК России.

Ранее сибирячка рассказала в СМИ, что потеряла ребенка на пятом месяце беременности. По её словам, она несколько раз обращалась к врачам из-за ухудшения самочувствия, однако, по её мнению, ей не оказали необходимую помощь, что привело к трагедии. Ранее по данному факту начали проверку в местном СК.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в Новосибирске полиция задержала мать найденного в мусорке младенца.

СК