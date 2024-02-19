МО РФ сообщило о поражении «Гиацинтами» расчета гранатомета ВСУ на правом берегу Днепра

«В ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-мм гаубиц 2А36 “Гиацинт-Б” по выявленным целям на правобережье реки, находящемся под контролем украинских формирований. Точным огнем по заданным координатам разведанных целей были уничтожены 122-мм самоходно-артиллерийская установка 2С1 “Гвоздика” и расчет автоматического гранатомета АГС-17 “Пламя” ВСУ на огневой позиции», — говорится в сообщении.