Сколько пойманных коррупционеров понесли наказание в Казахстане

В ответ на запрос редакции в Антикоррупционной службе рассказали, сколько фактов коррупции было выявлено за период их работы и сколько человек ежегодно судят за коррупционные преступления. Отметим, что антикоррупционное ведомство было образовано в 2014 году взамен упраздненного «финпола» — Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. В 2015 оно было переименовано в Национальное бюро по противодействию коррупции. Антикор предоставил данные именно за период с 2015 года.
При этом далеко не все дела о коррупции были в итоге доведены до суда. Всего за 8 лет в суд направлено более 14 тысяч дел. Пик пришелся на 2016-й год — 2 128, после чего ежегодно число направленных в суд дел уменьшалось ежегодно (1 981 в 2017-м, 1 767 в 2020-м) вплоть до 1 150 дел в 2021 году. В последние два года число дел о коррупции, рассматриваемых в судах, немного выросло — до 1 221 в прошедшем 2023 году.
Отметим, что прошедшие 8 лет связаны с широко известными и яркими «коррупционными кейсами». Так, 2015-й запомнился делами о строителях объектов выставки «ЭКСПО-2017», по которому были задержаны руководитель компании, ответственной за выставку, Талгат Ермегияев и его руководитель по строительству Кажимурат Усенов. В 2016 году бывший президент МЦПС «Хоргос» Василий Ни был арестован при получении взятки в 1 миллион долларов с поличным, однако позже его освободили от уголовной ответственности. 2017 год запомнился всем громким делом министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.
В 2019 году, когда было зафиксировано 2245 коррупционных преступлений, разгорелся скандал вокруг дела о руководителях «Астана LRT». По делу также проходил заместитель акима Астаны Канат Султанбеков. На следующий год в СМИ уже прогремел другой коррупционный скандал после ареста министра здравоохранения Елжана Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева, которых обвиняли в хищениях в ходе реализации программы по цифровизации области здравоохранения.
2022 год (1 267 дел о коррупции в судах) вошел в историю страны по наибольшему количеству громких коррупционных расследований. Под арест были взяты бывший председатель КНБ и премьер-министр Карим Масимов. В числе других преступлений ему вменялись и факты получения крупных взяток. Бизнесмен и олигарх Кайрат Боранбаев был задержан по делу о коррупции при закупке сжиженного нефтяного газа, а его «коллега по крупному бизнесу» Кайрат Сатыбалдыулы по делу о хищениях в «Казахтелекоме» и других крупных компаниях. К суду также были привлечены экс-министр юстиции Марат Бекетаев и депутат Мажилиса Нуржан Альтаев.
Какими же приговорами за коррупцию запомнились прошедшие годы? В 2016 году экс-руководитель нацкомпании «ЭКСПО» Талгат Ермегияев был приговорен к 14 годам строгого режима. Он продолжает отбывать наказание в исправительном учреждении. В 2018 году к 10 годам лишения свободы был приговорен экс-министр Куандык Бишимбаев, однако он вышел из заключения уже на следующий год в сентябре 2019-го. В итоге он снова оказался за решеткой, но уже по обвинению в убийстве.
В 2020 году бывший аким Кызылординской области Куанышбек Искаков был приговорен к семи годам лишения свободы за мошенничество. Другой экс-аким Павлодарской области Булат Бакауов был приговорен к ограничению свободы на 3,5 года по обвинению в превышении должностных полномочий, однако уже в 2023 году он был признан невиновным.
В 2022 году предприниматель, тесно взаимодействующий с госкомпаниями Кайрат Сатыбалдыулы, был приговорен к шести годам лишения свободы. Он также вернул государству 650 миллиардов тенге. В этом году также был вынесен приговор в отношении Елжана Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева. Им назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет и четыре года.
В сентябре 2023 года Кайрата Боранбаева приговорили к шести годам колонии общего режима, однако в ноябре наказание заменили на ограничение свободы по неотбытому сроку. Другой осужденный в 2023 году — экс-министр культуры и директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы, приговоренный к 8 годам, остался за решеткой и, более того, наказание ему увеличили до 11 лет после того, как вскрылись факты его попытки выйти из заключения за взятку.
В октябре 2023 года бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Тимур Токтабаев получил семь лет лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Защита пыталась подать апелляцию на приговор, однако суд удовлетворил апелляцию прокурора и перевел осужденного из учреждения минимальной безопасности в средней безопасности. В конце 2023 года по делу о создании преступной схемы перевалки грузов из Китая в Казахстан по статье о злоупотреблении властью был осужден экс-заместитель председателя КНБ — бывший директор Пограничной службы Дархан Дильманов. Его приговорили к четырем года лишения свободы с конфискацией имущества.
Тем временем среди бывших казахстанских чиновников и топ-менеджеров есть те, кому удалось бежать от правосудия. В розыске до сих пор находятся экс-аким Астаны Канат Султанбеков и бывший руководитель ТОО LRT Талгат Ардан. Ранее оба были заочно осуждены по громкому коррупционному делу, связанному с реализацией проекта легкорельсового транспорта в столице.
Также в розыске находится экс-аким Атырау и Атырауской области Бергей Рыскалиев, которого обвинили в хищении бюджетных средств в крупном размере и создании преступной группы.