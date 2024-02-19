Сколько пойманных коррупционеров понесли наказание в Казахстане

При этом далеко не все дела о коррупции были в итоге доведены до суда. Всего за 8 лет в суд направлено более 14 тысяч дел. Пик пришелся на 2016-й год — 2 128, после чего ежегодно число направленных в суд дел уменьшалось ежегодно (1 981 в 2017-м, 1 767 в 2020-м) вплоть до 1 150 дел в 2021 году. В последние два года число дел о коррупции, рассматриваемых в судах, немного выросло — до 1 221 в прошедшем 2023 году.