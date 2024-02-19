Главе СКР доложат о расследовании дела об истязаниях в детсаду в Приангарье

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей, которая произошла в одном из детских садов Иркутской области. Расследуется уголовное дело об истязании несовершеннолетних и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, в период с ноября 2023 года по январь 2024 года в одном из детских садов в Слюдянском районе одна из работников жестоко обращалась с детьми, систематически избивая их и причиняя им физические и психологические страдания. История приобрела огласку после того, как одна из матерей решила спрятать видеокамеру среди игрушек.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Деятельности работников и руководства дошкольного учреждения дадут правовую оценку. Александр Бастрыкин запросил у начальника регионального следственного комитета доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.