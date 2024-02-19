Главе СКР доложат о расследовании дела об истязаниях в детсаду в Приангарье

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, в период с ноября 2023 года по январь 2024 года в одном из детских садов в Слюдянском районе одна из работников жестоко обращалась с детьми, систематически избивая их и причиняя им физические и психологические страдания. История приобрела огласку после того, как одна из матерей решила спрятать видеокамеру среди игрушек.