Истребитель Су-34 ВКС РФ уничтожил пункт управления ВСУ на купянском направлении

Как уточнили в МО РФ, сначала экипаж Су-34 получил данные с координатами расположения командного пункта и бронированной техники ВСУ, после чего выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
В результате, по докладу разведки, был уничтожен личный состав противника, а также укрепленные позиции, командный пункт и техника ВСУ. После выполнения боевого задания российский истребитель-бомбардировщик успешно вернулся на аэродром базирования.
Военное ведомство отметило, что летчики ВКС ВС РФ выполняют боевые задачи в любое время суток и любых метеорологических условиях.
Экипаж СУ-34 выполняет бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносит точные удары не входя в зону поражения противовоздушной обороны (ПВО) противника.
Ранее, 18 февраля, сообщалось, что ударная группа армейской авиации ВКС ВС РФ поразила скопление живой силы и бронетехнику ВСУ на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Как уточнило военное ведомство, удар производился с помощью неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния.
17 февраля офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин заявил, что российские военные отразили две атаки ВСУ на купянском направлении. В общей сложности ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, танк Т-72, а также два пикапа.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.